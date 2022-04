Simone e Simaria são a primeira atração da Festa do Trabalhador de Cajamar

A dupla Simone e Simaria são a primeira atração confirmada da Festa do Trabalhador de Cajamar, que será realizada no dia 1º de maio no Centro de Eventos ‘Boiódromo’, em Jordanésia.

publicidade

Pelo Instagram, Simone e Simaria já avisaram que a cidade de Cajamar está no roteiro do novo show da dupla, chamado “Bar das Coleguinhas 2”, que marca o seu retorno aos palcos.

A festa terá outras atrações musicais, além da grande final do concurso da Rainha do Rodeio 2022, em que será escolhida a Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha dos Peões

publicidade

O Centro de Eventos ‘Boiódromo’ fica na Avenida Deovair Cruz de Oliveira, 466, Jordanésia. As atrações começam às 18h e a entrada é um agasalho ou um cobertor em bom estado.