Simone está de malas prontas para nova mansão em Alphaville com cinema e sauna

A coleguinha Simone, da dupla com Simaria, está de mudança para uma mansão ilustre no mesmo condomínio onde mora de aluguel, em Alphaville. O novo imóvel, onde a cantora vai morar com o marido, o empresário Kaká Diniz e o filho Henry, tem três andares, com cinema, piscina, sauna, hidromassagem e academia de ginástica.

“Vou me mudar na semana que vem. Porém, a casa não está 100% pronta. O andar de baixo vai demorar pelo menos mais dois meses para terminar. Mas sala, cozinha, banheiros e quartos estão prontos”, disse a cantora ao UOL.

Nos stories do Instagram, a coleguinha pediu desculpa aos fãs, na quarta-feira (27), pelo sumiço nos últimos dias. Ela disse que a reforma e a mudança tem tomado bastante tempo. “Tô morta. Eu tô resolvendo muita coisa, acaba que passa o dia e eu não vejo. Mas olha, oh minha gente, tá ficando tão linda e eu adoro estar lá. É tão bom você conquistar um sonho com suor, muito trabalho e luta, é uma benção”.

Publicidade

Simone disse ainda que os fãs tem pedido muito um tour pela casa nova e que está pensando na possibilidade de gravar. “Tem muitos de vocês querendo conhecer o novo lar da família Mendes. Pediram para eu mostrar no canal, mas vou pensar com carinho”.

Sempre que consegue um tempo, a coleguinha mostra o andamento da obra na mansão luxuosa, da qual não revelou o valor do investimento. Ela conta que acompanhar a construção tem sido uma terapia durante a quarentena.