Simone faz chá relevação em live direto de sua mansão em Alphaville nesta sexta

A cantora Simone, da dupla com Simaria, vai revelar o sexo de seu segundo filho com o empresário Kaká Diniz em uma live na sexta-feira (28). O evento será realizado em sua mansão, em Alphaville, Barueri, e transmitido por meio das redes sociais da cantora.

A live também foi preparada para comemorar os dois milhões de inscritos no canal de Simone no YouTube, que foram alcançados em menos de três meses. No canal, a cantora compartilha assuntos variados, como curiosidades da cultura nordestina, bate-papos com o marido e o diário da reforma de sua nova mansão.

Para tornar o momento ainda mais especial e divertido, a coleguinha convidou os humoristas Whindersson Nunes e Tirulipa para comandar o chá revelação. “Vai ter muita brincadeira e risada com meus miglos, além, é claro, da revelação do sexo do meu bebê tão esperado. Já estou super ansiosa”, comentou a sertaneja.

Já a cantora Simaria provavelmente não estará presente no evento. Ela testou positivo para a covid-19 na sexta-feira (21) e segue em quarentena, sem apresentar sintomas da doença.