Sindicatos de Osasco e região cobram fiscalização para prevenir acidentes de trabalho

Os sindicatos organizados pelo Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco (Cissor) vão se reunir, na quinta-feira (9), com o Superintendente Regional do Trabalho de São Paulo, Marco Antônio Melchior, para pedir a retomada das fiscalizações nas empresas. O encontro ocorrerá na sede dos Metalúrgicos de Osasco e Região, das 10h às 12h.

Na ocasião, os dirigentes vão cobrar ainda o funcionamento da Gerência Regional do Trabalho de Osasco, que oficialmente está no prédio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Osasco, mas sem placa de identificação, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos.

Ainda de acordo com a entidade, atualmente, a Gerência está sem derente e tem apenas quatro auditores fiscais. Destes, três com exercício em legislação trabalhista e um em Saúde e Segurança do Trabalho, porém exercendo atividades restritas. Isto é, hoje, não existe nenhum auditor fiscal para fiscalizar os acidentes na região.

O MPT (Ministério Público do Trabalho), CEREST-OR (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Osasco e Região) e Secretaria do Emprego, Trabalho e Renda de Osasco participarão do encontro a convite do movimento sindical.