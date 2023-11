Sindicatos prometem o fim da greve na noite desta terça-feira (28)

José Faggian, presidente do Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente), ao lado de representantes do Sindicato dos Metroviários e professores, concedeu entrevista coletiva e reafirmou que o movimento grevista duraria 24h e que, portanto, a greve deve ser encerrada na noite de hoje (28).

A greve deflagrada nesta terça unificou trabalhadores do Metrô, CPTM, SABESP, Professores, Fundação Casa e da Saúde, contra as privatizações que o governo do Estado pretende promover nas empresas públicas de água e transporte coletivo sobre trilhos.

Os sindicalistas defendem que as privatizações, além de precarizar os serviços e aumentar as tarifas, vão gerar redução de postos de trabalho, assim como aconteceu com a Enel, que cortou 36% dos funcionários ao assumir os serviços de fornecimento de energia.

O governo do Estado prometeu punição individual para quem participar da paralisação e a Polícia Civil já abriu inquérito para investigar a entrega de atestados médicos por funcionários da CPTM nos dias 2 e 3 de outubro, véspera e dia da primeira paralisação da categoria na atual gestão. O inquérito policial foi instaurado para verificar possíveis fraudes.