Sino Brasileiro tem mais de 50 vagas abertas em Osasco

A Rede D’Or São Luiz abriu mais de 50 vagas de emprego em cinco cargos esta semana no Hospital Sino Brasileiro, no Centro de Osasco. As oportunidades foram anunciadas no portal Vagas.com (links abaixo).

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Coleta – Ambulatório (27 vagas), Técnico de Laboratório – Ambulatório (11), Analista de Laboratório – Ambulatório (11), Auxiliar Administrativo – Laboratório (7) e Supervisor de Laboratório – Ambulatório (1).

Os salários não foram divulgados. A empresa oferece benefícios como assistência médica, odontológica e vale-transporte.

“Buscamos talentos que estejam alinhados aos valores da instituição. Se você é um profissional qualificado, de perfil inovador e sintonizado com o que há de mais atual em sua área de atuação, junte-se à nossa equipe”, afirma a Rede D’Or São Luiz.

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, em Osasco, foi fundado em 2002 e, desde 2015, faz parte da Rede D’Or São Luiz, a maior operadora independente de hospitais do Brasil, com 50 hospitais e mais de 50 mil colaboradores.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Para mais informações e se candidatar as vagas, clique nos links dos respectivos cargos: Auxiliar de Coleta – Ambulatório /// Técnico de Laboratório – Ambulatório /// Analista de Laboratório – Ambulatório /// Auxiliar Administrativo – Laboratório /// Supervisor de Laboratório – Ambulatório