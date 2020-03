Sobe para 3 número de mortes com suspeita de coronavírus em Barueri

A Prefeitura de Barueri informou, na tarde deste domingo (22), que subiu de dois para três o número de mortes com suspeita do novo coronavírus (covid-19) sob investigação no município. Não foram divulgados detalhes sobre os pacientes.

A administração anunciou ainda que, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, deixará de divulgar os casos de suspeita da doença, se restringindo apenas aos confirmados. Até o último balanço divulgado, neste sábado (21) eram 90 casos suspeitos em investigação no município.

“Barueri contabilizou mais um óbito em investigação para Covid-19 e os casos confirmados permanecem com 6 registros. A partir de hoje, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, os boletins deixam de contabilizar casos suspeitos. Serão divulgados apenas os números de casos confirmados e de óbitos”, anunciou a Prefeitura de Barueri.

Publicidade

“Como o país já registrou transmissão comunitária do vírus, não é mais possível identificar a origem dos contágios. Qualquer brasileiro que apresentar síndrome gripal será considerado suspeito”, completou.