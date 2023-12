O sol continua nesta sexta-feira (8) com muitas nuvens durante o dia. O dia segue encoberto, com períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Saiba como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima: 20°C

Máxima: 30°C

Barueri

Mínima: 20°C

Máxima: 30°C

Carapicuíba

Mínima: 19°C

Máxima: 29°C

*Com informações do Climatempo.