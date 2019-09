Soldado que desfilou com cão no colo no 7 de Setembro é homenageado na Câmara de Osasco

Soldado que desfilou com cão no colo no 7 de Setembro é...

O 2º Batalhão de Polícia do Exército recebeu o reconhecimento do legislativo municipal de Osasco na sessão de quinta-feira (12), devido a um gesto “inusitado” do soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros no desfile de 7 de Setembro, na Avenida dos Autonomistas.

Percebendo que seu companheiro de trabalho, o cão policial Hunter, não estava se sentindo bem, Tadeu o carregou nos braços durante todo o percurso. O pastor belga, que tem seis anos de serviço e pesa 25 kg, já participou de diversos eventos do Exército, mas, devido ao barulho excessivo, se mostrou inquieto.

A imagem viralizou nas mídias sociais como uma demonstração de profissionalismo e sensibilidade. Segundo o coronel José Paulo da Silva Neto, comandante do 2º BPE, este procedimento é padrão, uma vez que cabe ao condutor garantir o bem-estar do animal e que, para que sejam eficientes no trabalho, é importante que se construa um vínculo afetivo entre eles.

“Esta é uma atitude muito natural, já que temos carinho pelos animais”, explicou. A ação foi bem-sucedida tanto que, ao final do evento, Hunter já estava mais tranquilo e até brincava.

O vereador Josias da Juco (PSD), proponente da Moção de Aplauso, elogiou a atitude tomada e o fato de a proteção animal estar presente no Exército do país. Em seguida, entregou as honrarias aos homenageados.