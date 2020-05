SP terá “quarentena inteligente” a partir de junho, afirma Doria

O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta segunda-feira (25), que vai prorrogar a quarentena no estado, prevista para terminar no domingo (31). A partir de 1° de junho, a nova quarentena terá maior ou menor flexibilidade de acordo com cada região.

“Teremos uma nova quarentena. Não é imaginável que não tenhamos uma nova quarentena, mas ela vai ser inteligente”, declarou Doria à GloboNews.

Segundo o governador, as medidas adotadas na capital paulista serão diferentes das medidas que serão aplicadas na região metropolitana e no interior de São Paulo. Com a chamada “quarentena inteligente”, Doria afirmou não querer “penalizar quem não precisa ser penalizado e não afrouxar onde não se pode”.

Publicidade

Na coletiva de imprensa marcada para quarta-feira (27), o governador deve expor detalhes da nova quarentena.