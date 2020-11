Supercine de hoje (28/11) exibe 10 Segundos Para Vencer na Globo

O Supercine de hoje (28/11) vai exibir o filme 10 Segundos Para Vencer na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 0h45 deste sábado para domingo, logo após “Altas Horas”.

Supercine de hoje (28/11) – 10 Segundos Para Vencer

Sinopse: Conheça a trajetória do boxeador brasileiro bicampeão mundial Eder Jofre. Conhecido como Galinho de Ouro, por ter sido eleito o maior peso galo da história do boxe, ele é considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Nem a infância difícil no bairro do Peruche, em São Paulo, conseguiu deter Eder, que se consagrou campeão mundial em 1961, nos Estados Unidos.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: 10 Segundos Para Vencer

Elenco: Daniel De Oliveira, Osmar Prado, Ricardo Gelli e Sandra Corveloni

Direção: José Alvarenga Junior

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Drama, ação

