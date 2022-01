Supermercado online Shopper abre 500 vagas de emprego em Osasco e São Paulo

O Shopper, maior supermercado online do país, está com 500 vagas de emprego abertas em Osasco e São Paulo. As oportunidades são para atuar nas áreas de Logística, Operações, Marketing, Finanças, Compras, Processos, Recursos Humanos, B2B, Facilities e Expansão.

Em Osasco, há vagas para os cargos de analista de contratos, analista de gestão de estoque, analista de logística, analista de processos júnior, analista de treinamento e desenvolvimento, analista de operações, auxiliar administrativo, comprador, coordenador de Facilities, coordenador de operações (logística), líder logístico, operador logística júnior, analista QA e vendas B2B.

Já em São paulo, as oportunidades são para analista de FP&A, analista de marketing, analista de departamento pessoal, analista de relacionamento com cliente (2° turno), Desenvolvedor Web Full-Stack sênior, entre outras.

Algumas oportunidades são para home office, principalmente para o time de tecnologia. Há ainda vagas de Aprendiz e estágio nas áreas de Logística, Marketing, Processos, Compras, Gestão de Estoque e Recrutamento e Seleção.

“Como a empresa triplica de tamanho ano a ano, as oportunidades de crescimento são muito mais aceleradas do que em empresas tradicionais e, com isso, novas vagas são abertas com muita rapidez”, explica o Shopper.

Como candidatar-se às vagas abertas no Shopper em Osasco e SP:

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades devem se inscrever por meio do site de recrutamento da empresa, onde também podem ser encontrados todos os detalhes de cada uma das vagas.

O processo seletivo é composto por etapas online e presenciais. Com regime de contratação CLT, a startup Shopper oferece salário compatível com o mercado e espaço de crescimento.

Expansão

Atualmente, o Shopper conta com pouco mais de 1000 colaboradores e, até o final do ano, pretende triplicar esse número. Com meio milhão de pessoas cadastradas em sua plataforma, a startup é também o maior supermercado com modelo de compra programada.

Junto com a captação de talentos, a shopper.com.br tem investido seu crescimento também na chegada a mais municípios, incluindo o novo centro de distribuição em Osasco. A startup expandiu seu negócio para mais 75 cidades de São Paulo somente no ano passado e deve chegar a 120 municípios neste ano, refletindo assim o interesse e alta demanda da população pela compra programada.

A empresa lançou também uma nova frente de negócio, a compra programada Fresh, com entrega semanal de frutas, verduras, legumes e produtos refrigerados, que permite ao consumidor ter itens frescos em casa sempre e tornou-se o primeiro supermercado do Brasil a neutralizar a emissão de carbono de toda a operação.