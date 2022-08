Supermercado online Shopper abre vagas de emprego em Osasco

O Shopper, maior supermercado online do país, está com vagas de emprego abertas em Osasco. Há ainda oportunidades para estágio e aprendiz.

publicidade

O supermercado online deseja preencher vagas de analista de logística, auxiliar de limpeza, analista de gestão de estoque, analista de departamento pessoal, analista de treinamento e desenvolvimento, analista de processos, comprador, analista de operações, líder logístico (encarregado), motorista (comprador externo) e operador júnior (logística).

A função de analista de logística exige Excel avançado, profissional disciplinado e racional. Conhecimento em ERP e roteirização será considerado diferencial.

publicidade

O cargo de motorista exige que o interessado tenha habilitação categoria B regularizada. Já para auxiliar de limpeza é necessário apenas ter experiência na área.

Para operador júnior exige-se ensino médio completo. Vivência na área de logística, estoque, armazenagem ou depósito (diferencial). “Mais importante que experiência, analisamos a vontade real de trabalhar e aprender” diz a empresa.

publicidade

O supermercado online também oportunidades de estágio para logística, compras, processos e vagas par aprendiz.

Como se candidatar às vagas de emprego no Shopper:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de vagas do Shopper para se inscrever online e obter mais informações sobre as oportunidades.