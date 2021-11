Supermercado online Shopper tem vagas de emprego abertas em Osasco

O Shopper, maior supermercado 100% online do país, está com vagas de emprego abertas em Osasco e São Paulo em diversas áreas.

Em Osasco, as oportunidades são para os cargos de analista de contratos, analista de gestão estoque, analista de processos júnior, auxiliar de compras, coordenador de operações, líder logístico e operador júnior (logística).

Já em São Paulo, as vagas são para analista administrativo (para pessoas com deficiência), analista de relacionamento com o cliente, comprador júnior e desenvolvedor Web Full-Stack.

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

Atualmente, a startup atende 72 municípios paulistas, incluindo a capital, possui mais de 300 mil pessoas cadastradas na plataforma e emprega mais de 600 pessoas.

