Supermercado São Vicente abre vagas de emprego em Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri, em parceria com o Supermercado São Vicente, está oferecendo diversas vagas de emprego. Os interessados devem aproveitar essa chance e se candidatar até o dia 3 de junho.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem retirar a carta de encaminhamento na Casa do Trabalhador (Ganha Tempo), na mesa 20, até as 13h do dia 3/06.

Estão sendo oferecidas as seguintes vagas e salários:

Ajudante de Açougue: R$1.993,00 Açougueiro: R$2.495,00 Caixa: R$1.994,00 Repositor: R$1.873,00 Balconista: R$ 1.873,00 Conferente: R$ 2.235,00 Confeiteiro: R$2.394,00 Ajudante de Padeiro: R$1.873,00 Motorista: R$ 2.439,00 Operador de E-commerce: R$2.216,00 Fiscal de Loja: R$2.387,00



O Supermercado São Vicente oferece uma série de benefícios aos seus colaboradores, como café da manhã e da tarde todos os dias, almoço nos finais de semana e feriados, assistência médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida e o programa Gympass.

Além disso, os funcionários têm a oportunidade de crescimento profissional por meio do plano de carreira oferecido pela empresa. Benefícios adicionais incluem um programa de presença premiada, com valor de R$ 65,00 a cada 30 dias sem faltas, e um convênio de compra com 5% de desconto em todos os produtos da loja.