Supermercados São Vicente tem diversas vagas abertas para nova loja em Barueri

Prestes a inaugurar uma loja no Boa Vista, em Barueri, a rede Supermercados São Vicente continua o processo seletivo com vagas em diversos cargos para o empreendimento, na Estrada dos Romeiros, 448, Boa Vista.

publicidade

Confira algumas vagas em processo de seleção: Açougueiro, Ajudante de Açougue, Subgerente, Encarregado de Padaria, Balconista de Padaria, Confeiteiro(a), Embalador(a), Operador de Caixa, Padeiro(a), Repositor (FLV e Mercearia). De acordo com a vaga são exigidos Ensino Médio ou Superior Completo e experiência na área.

“Venha trabalhar conosco, somos uma rede na qual você terá oportunidade de crescimento e uma cultura inclusiva”, diz a gestora de pessoas da rede São Vicente, Luciana Bueno.

publicidade

Para saber mais sobre as vagas e candidatar-se, acesse: carreira.svicente.com.br. Fique atento também as novidades da rede no LinkedIn Supermercados São Vicente.