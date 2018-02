SuperShopping de Osasco inaugura Pet Lounge para cães

O SuperShopping Osasco inaugurou o Pet Lounge, um novo espaço dedicado exclusivamente para o lazer dos animais de estimação. São mais de 40 m² com brinquedos montados para a recreação dos animais, além de pufes para os donos enquanto os cachorros se divertem.

“O objetivo é oferecer uma experiência ainda mais completa para os nossos clientes, que além de terem a comodidade de poderem passear com seus cachorros de estimação no shopping, contam agora com um espaço exclusivo para eles”, diz Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

O Pet Lounge está instalado no 1º Piso, próximo à loja Renner, e é indicado para cães de pequeno e médio porte. No espaço, os animais podem correr, saltar e interagir com outros cachorros. O local foi projetado em parceria com a Cobasi. Os bichos também contam água para se hidratarem no espaço e o Dog’s Bar, bebedouro localizado na entrada principal do empreendimento.