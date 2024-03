SuperShopping Osasco arrecada lacres de latinhas para confecção de cadeiras de rodas

O SuperShopping Osasco convida o público a doar lacres de latinhas para contribuir com o Instituto Entre Rodas. Todo o material arrecadado será destinado ao projeto, que transforma alumínio em cadeiras de rodas e as doa para crianças e adolescentes com deficiência.

Para contribuir, basta levar os anéis de metal ao 3º Piso do shopping center durante todo o horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.

A cada 3,5 milhões de lacres, é produzida uma cadeira de rodas.

Entre Rodas

O Instituto Entre Rodas atua a favor dos direitos humanos de meninas e mulheres. Com o objetivo de transformar vidas, a organização desenvolve ações para o enfrentamento à violência e a violação dos direitos das crianças e adolescentes com e sem deficiência.

Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no site: O Instituto | Instituto Entre Rodas.