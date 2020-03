SuperShopping Osasco fecha por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira (20)

O SuperShopping Osasco se antecipou à recomendação do governo do estado e anunciou que ficará fechado por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira (20).

O anúncio foi feito por meio de nota do Grupo Saphyr, gestor do SuperShopping, nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (18). “A Saphyr está empenhada na missão de contenção da proliferação do Coronavírus e com foco na saúde, segurança e bem-estar de todos os nossos clientes, funcionários, parceiros e lojistas. Desta forma, o SuperShopping Osasco estará fechado a partir do dia 20 de março por período indeterminado”.

O fechamento dos shoppings é uma recomendação do governo do estado para evitar a proliferação do novo coronavírus (covid-19). A orientação é que os empreendimentos permaneçam fechados entre 23 de março e 30 de abril.

Shopping União

Funcionários do Shopping União afirmaram, em contato com a reportagem, que foi anunciado internamente que o centro de compras ficará fechado a partir de segunda-feira (23). Algumas lojas estariam antecipando as férias de funcionários, outras barraram contratações que já estavam encaminhadas.

Procurada, a assessoria do União ainda não se pronunciou.