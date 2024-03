SuperShopping Osasco prepara caça aos ovos de Páscoa à criançada

O SuperShopping Osasco preparou atividades especiais e gratuitas para marcar a Páscoa: o Clubinho de Páscoa, que será no próximo fim de semana, sábado (30), das 14h às 18h. Podem participar crianças de 4 a 10 anos.

Para participar das atividades, basta realizar um cadastro no próprio Clubinho, localizado no 2º Piso, ao lado da Centauro. As vagas são limitadas e por ondem de chegada, sendo necessária a permanência do responsável no local.

Os participantes colocarão a mão na massa com as atividades interativas e aprenderão a produzir as próprias cestinhas de doces. Com a contação de histórias, as crianças embarcam em uma viagem pelo universo literário e conhecem um pouco sobre a trajetória do anfitrião dessa festa.

A programação fica ainda mais divertida com a Caça aos Ovos. Pais e filhos seguem as pistas do Coelho Pipo por todo o shopping center buscando as pistas especiais que levam aos doces escondidos.

SERVIÇO

Clubinho de Páscoa do SuperShopping Osasco

Quando: sábado, dia 30/03

Local: Clubinho – 2° piso ao lado da Centauro

Oficina Artística, Contação de História e Caça aos Ovos

Horário das sessões: às 14h, 15h30 e 17h (capacidade máxima até 40 crianças por sessão) é permitido apenas 01 participação durante o evento.

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1828 – Osasco

Gratuito, sujeito a lotação