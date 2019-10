Suposto princípio de incêndio em vagão na Linha 8 da CPTM deixa passageiros em pânico

Na tarde desta segunda-feira (21), passageiros ficaram em pânico ao terem que descer de repente e seguir viagem a pé, após um trem da Linha 8-Diamante, da CPTM, parar depois de sair da estação Leopoldina rumo a Presidente Altino. Passageiros relatam que houve um suposto princípio de incêndio em um dos vagões.

Há relatos de passageiros que dizem ter forçado a porta para abrir. A ocorrência foi por volta das 15h30. Os passageiros tiveram de descer e seguir a pé pelos trilhos até a estação mais próxima (veja vídeos abaixo). Não houve feridos.

Publicidade

A CPTM emitiu nota sobre o assunto:

Publicidade

“Na tarde de segunda-feira (21/10), por volta das 15h50, ocorreu uma falha no sistema de energia na Linha 8-Diamante. Alguns passageiros que estavam dentro de um trem, próximo da Estação Imperatriz Leopoldina, acionaram o botão de emergência e desceram à via, caminhando até estação.

Durante a ocorrência, os trens circularam com velocidade reduzida no trecho entre Júlio Prestes e Presidente Altino. Os passageiros foram informados por meio do sistema de alto falante das composições e das estações e também pelo site e aplicativo da CPTM. Às 17h20, as equipes de manutenção concluíram os reparos e a circulação dos trens entrou em processo de normalização”.