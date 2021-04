Suspeito de estuprar 2 crianças em Osasco é preso no Mato Grosso

Um homem de 29 anos suspeito de estuprar duas crianças em Osasco foi preso nesta quarta-feira (7), pela Polícia Civil de Paranatinga, no Mato Grosso.

publicidade

As duas vítimas do homem, ambas com 10 anos de idade, seriam sua sobrinha e sua afilhada. Após o crime, ele fugiu para a cidade de Paranatinga, a mais de 1.700 quilômetros de Osasco.

Após troca de informações com a Polícia Civil de Osasco, a Polícia Civil local vinha trabalhando há aproximadamente dois meses para localização do suspeito e nesta quarta conseguiram realizar a sua prisão.

publicidade

CRUELDADE EM ITAPEVI// Padrasto teria colocado pão na boca de Maria Clara para simular engasgo após mãe espancá-la