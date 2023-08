Suspeito de furto de computadores em UBSs de Osasco é detido

Ao menos um indivíduo foi detido nesta terça-feira (1) suspeito de furtar computadores de Unidades Básicas de Saúde em Osasco. A prisão foi resultado de uma força-tarefa envolvendo a Polícia Civil e Guarda Civil Municipal.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) usou as redes sociais para denunciar o ocorrido no dia 24 de julho. “Tivemos uma ação criminosa, orquestrada e simultânea, com requintes de maldade e crueldade porque cortaram os cabos, prejudicaram os sistemas, e isso afeta não só a administração, mas centenas de mães, pais, idosos e crianças [que são atendidas nessas unidades]”, lamentou Rogério Lins, na ocasião.

Após o crime, Lins informou que foi montada uma força-tarefa para identificar, localizar e prender os envolvidos. Ontem, ao comunicar a prisão de ao menos um dos suspeitos, o prefeito de Osasco explicou que o veículo usado no crime foi rastreado pela Central de Monitoramento Inteligente e a Polícia Civil (GOE) preparou o cerco e prendeu os indivíduos. “Parabéns pelo empenho de todos”, declarou.

