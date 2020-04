Suspeito de matar e escrever recado com sangue da vítima é preso em Osasco

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (29), em Osasco, o suspeito de ter matado um empresário e deixado um recado escrito com o sangue da vítima no Espírito Santo, em janeiro.

Gerson Modolo, dono de uma pousada, foi morto com golpes na cabeça e, ao lado do corpo, o assassino escreveu com sangue: “Você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida”.

O suspeito preso pelo crime é Marcelo Tomás, mais conhecido como “Marcelo Tartaruga” ou “Alemão”. A polícia de São Paulo foi acionada pela do Espírito Santo com suspeitas de que ele estaria escondido em Osasco. Publicações no Facebook teriam ajudado os policiais a localizá-lo.

Marcelo Tartaruga ter cometido o crime. Segundo a delegada Ivalda Aleixo declarou ao SBT, o suspeito afirmou que presenciou o assassinato, mas não foi o autor. (Com informações do SBT)