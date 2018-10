Suspeito de matar GCM de Osasco em assalto é preso

A polícia prendeu na madrugada desta quinta-feira (11) um dos suspeitos pelo assassinato do guarda civil municipal de Osasco José Maurício Alves Pessoa, de 54 anos, durante um assalto, em agosto, no Jardim Veloso.

Publicidade

O crime aconteceu quando Pessoa fazia bico como motorista do Uber para complementar renda. Os criminosos anunciaram o roubo e revistaram a vítima em busca de pertences. Quando encontraram a arma do guarda municipal, o executaram.

Identificado como Mayke Gabriel, o suspeito foi preso durante patrulhamento de uma equipe da 2ª Cia do 14ª Batalhão da PM pelo Jardim Conceição, de acordo com informações do jornal Diário da Região.

Mayke Gabriel levantou suspeita dos policiais e, durante a revista, nervoso, teria confessado que era foragido da Justiça. Ele tem passagens pela polícia por roubo e receptação. Na delegacia, foi identificado como suspeito pela morte do guarda civil municipal.

O acusado também é suspeito de fazer arrastões em pontos de ônibus durante a madrugada na região do Jardim Conceição e Santa Maria.