Suspeito de participar de assalto que terminou com idoso morto a tiros é preso em Cotia

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de participar de um assalto que terminou com a morte de um idoso de 62 anos, dentro de uma pizzaria, em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. A prisão aconteceu na segunda-feira (12), no bairro Parque Monjolo.

O crime aconteceu na noite do último domingo (11). Segundo informações de reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, ao menos três criminosos invadiram a pizzaria e anunciaram o assalto. Eles roubaram celulares e dinheiro.

José de Jesus Rocha, de 62 anos, percebeu a movimentação dentro do estabelecimento do filho e foi até o local com um facão para tentar defendê-lo. Ele chegou a ferir um dos criminosos e foi atingido com ao menos três tiros de arma de fogo, de acordo com o portal “Cotia e Cia”. O idoso foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os criminosos fugiram em um veículo da pizzaria, que foi abandonado em seguida. Depois, os meliantes teriam embarcado em um carro modelo GM/Corsa prata, onde estaria o quarto envolvido, e empreenderam fuga.

A Polícia Civil rapidamente iniciou as diligências para identificar e localizar os criminosos. Imagens dos totens da GCM auxiliaram nas investigações e levaram os policiais ao paradeiro de um indivíduo, que foi preso na segunda. Ele teria confirmado à polícia a participação de outros três suspeitos.

Segundo a Polícia Civil, outro suspeito já foi identificado e a polícia trabalha para prendê-lo. As investigações continuam.