Suspeito de praticar diversos roubos em Barueri é preso pela PM

Um indivíduo suspeito de envolvimento em diversos roubos na cidade de Barueri foi detido pela Polícia Militar na Estrada Velha de Itapevi, na noite de ontem (28).

As equipes faziam patrulhamento quando visualizaram um veículo Astra sendo conduzido por um indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi constatado que o suspeito possui diversas passagens criminais e as características do veículo e do indivíduo coincidiam com o autor de diversos roubos realizados em Barueri, entre eles, um roubo realizado em data anterior em um estabelecimento comercial na Avenida Zélia.

Os policiais entraram em contato com as vítimas que reconheceram o indivíduo e o veículo utilizado no roubo. Diante do fato, o indivíduo foi conduzido à Delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça.