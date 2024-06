Suspeito é baleado durante troca de tiros e perseguição na zona oeste de São Paulo

Uma perseguição acabou com um homem baleado após troca de tiros com a polícia, no início da noite desta terça-feira (18), na Avenida Escola Politécnica, bairro Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo.

As informações são do jornal “Brasil Urgente”, da Band. Policiais Militares da Força Tática suspeitaram do condutor ao perceber que o veículo de luxo estaria com o emplacamento adulterado. A equipe deu voz de parada, mas o motorista não obedeceu, fugindo em alta velocidade. Iniciou-se então uma perseguição.

A tentativa de fuga terminou na Avenida Escola Politécnica, quando o indivíduo perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore. Segundo a polícia, o indivíduo estava com uma arma calibre 38 e saiu do carro disparando na direção dos policiais, que revidaram e o atingiram. Ele foi socorrido e levado a um hospital da região.

A ocorrência complicou o trânsito, principalmente para motoristas que saem da Marginal Pinheiros sentido à região do Butantã e à rodovia Raposo Tavares, em Cotia.

Com informações do “Brasil Urgente”