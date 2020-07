Suspense baseado em história de quadrinhos chega à Netflix

Chegou à Netflix nesta sexta-feira (10), The Old Guard, um filme de suspense baseado nas histórias de quadrinhos de Greg Ruck. O longa tem Charlize Theron, KiKi Layne e Luca Marinell no elenco e é dirigido por Gina Prince-Bythewood.

Em The Old Guard, quatro guerreiros com o dom da imortalidade têm a missão de proteger a humanidade há séculos, mas seus misteriosos poderes viram alvo de ataque quando uma outra imortal entra em cena.

Outras estreias

Entre as estreias de destaque na Netflix no mês de julho estão o filme a Barraca do Beijo 2, que chega dia 24 e a quinta temporada da série Vis a Vis, que entra na plataforma dia 31.