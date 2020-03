tabata amaral defende distribuição gratuita de absorventes

A deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP), apresentou esta semana um projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em locais públicos.

Em sua justificativa ao PL 428/2020, a parlamentar diz que existem muitas mulheres que acabam utilizando tecidos, rolo de papel higiênico, jornal e até miolo de pão, por não ter condições ou por questão de economia, o que gera riscos à saúde, como infecções.

Tabata afirma que a ideia do projeto é implantar a medida nas escolas e expandir para demais locais da rede pública, ainda não definidos. De acordo com a parlamentar, à Casa deve avaliar as necessidades socieconômicas ao estabelecer os pontos de distribuição, como já acontece com preservativos, distribuídos gratuitamente na rede pública de saúde.

A proposta considera ainda a escolha de produtos sustentáveis para diminuir o impacto ambiental; diferente dos absorventes tradicionais.

Nas redes sociais, a parlamentar defende que os absorventes são uma necessidade básica e “uma questão de dignidade e saúde pública para as mulheres, principalmente as mais pobres”.

Absorvente é uma necessidade básica, uma questão de dignidade e saúde pública p/ as mulheres, principalmente as mais pobres. Tratar dele como um artigo banal é um privilégio e mostra um completo desconhecimento da realidade de mulheres que hoje têm que faltar à escola e trabalho. https://t.co/ZwGUzo2j4v — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) March 4, 2020