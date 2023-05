Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista receberão investimentos do governo estadual para projetos de moradia

O Governo de São Paulo liberou investimentos de R$ 69 milhões do programa Casa Paulista para a construção de 6.257 moradias populares na capital e outros 20 municípios com maior incidência de áreas de risco.

publicidade

Na região, os municípios de Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista estão entre os que vão receber investimentos para habitação.

A modalidade de subsídio será a Carta de Crédito Individual para famílias de baixa renda.

publicidade

A estimativa é que as obras gerem mais de 16 mil empregos até a entrega dos imóveis.

Os empreendimentos contam com apoio do Governo Federal e iniciativa privada, totalizando investimentos de cerca de R$ 1 bilhão. Para participar do programa, o empreendimento deve estar com contratação validada pela Caixa Econômica Federal.

publicidade

Segundo o governo estadual, é a primeira vez que municípios com maior incidência de áreas de risco tiveram prioridade na seleção de novos conjuntos habitacionais.

O Casa Paulista – Carta de Crédito Individual é um programa de fomento que concede subsídios habitacionais para famílias com renda de até três salários mínimos em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos da Caixa. O valor do benefício estadual varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização do imóvel.