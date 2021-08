Tarcísio Meira morre aos 85 anos vítima da covid-19

O ator Tarcísio Meira morreu na manhã desta quinta-feira (12), aos 85 anos, por complicações da covid-19. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, na capital paulista, e não resistiu à luta contra a doença.

O último boletim médico do ator divulgado na terça-feira (10), afirmava que ele estava intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passava por diálise por apresentar problemas nos rins.

A esposa dele, a atriz Glória Menezes, 86, também foi internada para tratar da covid-19, mas teve um quadro mais leve da doença. Ela segue hospitalizada e tem apresentado “boa recuperação”, segundo os médicos.

Considerado um dos atores mais importantes do país, Tarcísio Meira marcou a história da TV e do cinema brasileiro. Ao lado de sua esposa, foi protagonista da primeira novela diária, “2-5499 Ocupado”, na extinta TV Excelsior, em 1963. Após cinco anos, foi contratado pela Globo, onde permaneceu até 2020, encerrando um ciclo de 53 anos com a emissora.