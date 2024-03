“Tarifa zero é viável em Barueri”, afirma Gil Arantes

O pré-candidato a prefeito de Barueri nas eleições deste ano, Gil Arantes (União Brasil) afirmou que existe possibilidade técnica de o governo municipal implementar a gratuidade nas linhas municipais de transporte público na cidade. O assunto foi um dos temas de encontro que Gil participou na manhã dessa terça-feira (19), com trabalhadores ligados ao Sindicato dos Vigilantes de Barueri.

“A tarifa zero no transporte público municipal é, sim, possível de se implementar. Nosso grupo contratou um estudo técnico sobre o assunto, que constatou a possibilidade de promovermos a condução gratuita nos ônibus, que seria executada em etapas – num primeiro momento, para trabalhadores; na sequência para estudantes e, finalizando, para toda a população”, revelou o pré-candidato a prefeito.

No encontro, Gil recebeu do grupo de trabalhadores, de diversas categorias, uma pauta de reivindicações. “Sempre tivemos compromisso com o trabalho e com os trabalhadores, e entendemos que a Prefeitura deve ter uma Secretaria do Trabalho, totalmente voltada a atender os interesses das classes trabalhadoras de nossa cidade”, complementou.