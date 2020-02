Tatuadora de Santana de Parnaíba cai nas graças das famosas

O conceito “tatuagem joia”, criado pela tatuadora de Santana de Parnaíba Monike Carrasco, faz sucesso entre as famosas, como Juju Salimeni, Ludmilla, Luciana Gimenez e Erika Januza, que desembolsaram, pelo menos, R$ 10 mil para receberem o atendimento de luxo. Além do atendimento exclusivo e dos traços diferenciados, Monike utiliza pomadas anestésicas para que suas clientes não sintam dor. “Como consumidora de tatuagem sentia falta desse atendimento mais humanizado e sofisticado. Percebi também que havia uma necessidade de mercado, baseada em clientes que, assim como eu, já consomem o luxo ao comprar produtos dessa categoria como bolsas, roupas e sapatos de grife”, disse a tatuadora em entrevista à revista Marie Clare. Monike recebe apenas uma cliente por dia. “Gosto de conversar, brindar com espumante e proporcionar um dia incrível”, conta a tatuadora que tem um estúdio sofisticado na Capital e está preparando um espaço também na casa onde mora com seu marido, Rodolpho Torres, que também tatuador. A tatuadora faz sucesso também no Instagram, onde soma mais de 2 milhões de seguidores no perfil pessoal e no perfil do estúdio.

