Teatro Municipal de Barueri traz dois shows de comédia nesta sexta (5) e sábado (6)

O Teatro Municipal de Barueri traz dois shows de comédia neste final de semana.

Na sexta-feira (5), às 21h30, o humorista Marco Luque apresenta seu show “Dilatados”, com dois dos seus personagens mais famosos: o sérumaninho Mustafary e o motoboy Jackson Faive.

No sábado (6), às 21h, é a vez do comediante Matheus Ceará se apresentar na Praça das Artes. Em seu show de comédia, o artista volta às suas origens e traz de volta aos palcos o personagem Matheus Ceará com a vestimenta. No show “Vocês Pedem Eu Conto”, o humorista abre para a plateia a possibilidade de pedir temas de suas piadas preferidas.

Os dois espetáculos estão com ingressos a venda no site Bilhereria Express.

Para ver os ingressos para show do Marco Luque, clique aqui.

Para ver os ingressos para o show de Matheus Ceará, clique aqui.

O Teatro Municipal de Barueri fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 225, Jardim dos Camargos.