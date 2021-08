TECYOU oferece cursos de Youtuber Profissional, Chef Delivery e mais 39 a preços populares em Osasco

Acaba de chegar a Osasco a TECYOU, escola que oferece cursos técnicos, profissionalizantes e de idioma a preços populares para quem procura oportunidade no mercado de trabalho. A nova unidade fica na rua Antonio Agu, 587, Centro, e será inaugurada no dia 7 de agosto.

A TECYOU em Osasco oferece 41 cursos, laboratórios de ponta, salas de aulas interativas, biblioteca, materiais didáticos exclusivos, além de corpo docente e coordenadores qualificados. A escola está com matrículas abertas para as primeiras turmas.

A proposta da TECYOU é democratizar o acesso ao ensino profissionalizante e técnico, de longa e curta duração. Além de um ensino de ótima qualidade, os cursos contam com preços populares que cabem no orçamento e surgem como oportunidade para quem busca iniciar uma carreira, mudar de profissão, uma renda extra, recolocação no mercado de trabalho ou, até mesmo iniciar seu próprio negócio.

“Sabemos que é um momento de crise e bastante desafiador, no qual muitas pessoas estão à procura de novas oportunidades profissionais. Temos uma gama de cursos novos que surgem como uma opção. Acreditamos que é possível mudar de vida por meio do conhecimento”, destaca Zilber Felix de Sousa, mantenedor da unidade.

Com um sistema único e metodologia própria de ensino e qualificação, por meio de módulos que contemplam teoria e prática de maneira dinâmica e de aprendizagem contínua, no decorrer dos cursos, os alunos participam de projetos que incluem ações sociais em instituições filantrópicas, bem como eventos em parceria com órgãos governamentais. A ideia é complementar o conhecimento teórico com a prática, sempre sob a supervisão de professores e coordenadores.

Os horários também são exclusivos, com aulas presenciais e semipresenciais, corpo docente atuante e experiente, treinados dentro do método de ensino TECYOU.

São oferecidos cursos técnicos de Análises Clínicas; Enfermagem; Radiologia; Administração e de Farmácia. Além do curso de Inglês Instrumental e profissional.

Entre os cursos profissionalizantes oferecidos pela TECYOU estão: Chef Delivery; Youtuber Profissional; Desenvolvedor de Games; Cozinheiro Profissional; Confeiteiro Profissional; Rotinas Administrativas; Auxiliar de Logística; Auxiliar RH; Bombeiro Civil; Cuidador de Idoso; Corte e Costura; Balconista de Farmácia; Eletricista Predial; Climatização e Refrigeração; Operador de Computador; Programador de Computador; Técnicas de Aplicação de Medicamentos Injetáveis; Empreendedorismo Gastronômico e Web Designer Profissional.

Todo o material didático, materiais de uso para aulas práticas, uniformes específicos para o curso pretendido serão disponibilizados pela TECYOU.

TECYOU Osasco cursos técnicos e profissionalizantes

Endereço: rua Antonio Agu, 587, Centro

Mais Informações pelo telefone 11 4637-6689 / e-mail: contato@tecyou.com.br / site tecyoucursos.com.br / redes sociais: facebook.com/Tecyoucursos e @tecyoucursos_oficial

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TecYou Cursos (@tecyoucursos_oficial)

