Telecine oferece sinal aberto e acesso ao streaming de 25 de junho a 4 de julho

O Telecine anunciou sinal aberto e acesso ao conteúdo de sua plataforma de streaming liberados aos clientes de TVs por assinatura entre os dias 25 de junho e 4 de julho. De acordo com a emissora, o acesso ao streaming será acessível por meio do login do cliente na operadora.

O Telecine oferece mais de 2 mil filmes no catálogo. Entre os destaques, obras como “O Homem Invisível”, “O Farol”, “Os Novos Mutantes”, “Magnatas do Crime”, “JoJo Rabbit”, “Rambo: Até o Fim”, “1917” e “Ford vs Ferrari”.

A assinatura do Telecine custa R$ 37,90 mensais, com direito a até três telas por vez e cinco dispositivos cadastrados. Há ainda planos com Globoplay (R$ 49,90 por mês) e com Globoplay e canais ao vivo (R$ 74,90 mensais).

