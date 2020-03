“Temos óbitos em Osasco com todas as características de coronavírus”, diz Rogério Lins

Apesar de ainda não constarem nos boletins oficiais da Prefeitura, Osasco registrou as primeiras mortes com suspeita de coronavírus nestes últimos dias, informou o prefeito Rogério Lins em transmissão de vídeo ao vivo na noite deste sábado (28) — assista abaixo.

“Fiz uma reunião agora com nossa equipe estratégica de combate ao coronavírus… Nós já temos óbitos com todas as características de contágio por coronavírus na nossa cidade. Tanto na rede pública quanto na iniciativa privada”, afirmou o prefeito, sem mencionar, no entanto, a quantidade de mortes com suspeita da doença e dar mais detalhes sobre os casos.

“O que falta pra oficializar? O exame, a contraprova do Instituto Adolfo Lutz, que pode demorar mais alguns dias”, explicou Rogério Lins. Ele reforçou o pedido de que as pessoas evitem ao máximo sair às ruas para evitar a disseminação do coronavírus.

Publicidade

Na região, há mortes relacionadas ao coronavírus em cidades como Barueri (8, das quais sete com suspeita e uma confirmada) e Jandira (3 com suspeita).

Fake news

O prefeito de Osasco também desmentiu uma notícia falsa que tem sido compartilhadas nas redes sociais, dizendo que a volta às aulas e a reabertura do comércio em geral foi liberada a partir de segunda-feira (30) no município. “Por favor, não compartilhem essa fake news”, pediu Rogério Lins.

17 casos confirmados e mais de 800 notificados

O número de casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) em Osasco chegou a 17 neste sábado (28), informou, em boletim oficial, a Prefeitura de Osasco.

“Todos os casos confirmados estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde de Osasco. As pessoas estão em isolamento domiciliar e com boas condições clínicas de saúde”, diz a administração municipal.

Além disso, o número de casos suspeitos notificados de coronavírus superou os 800 no município, chegando a 820. Destes, 692 estão em análise e 111 foram descartados por critério laboratorial, de acordo com a Prefeitura.

Há casos suspeitos da doença em quase todos os bairros de Osasco.