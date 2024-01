As temperaturas sobem ainda mais nesta segunda-feira (8) e, com o aumento de nuvens ao longo do dia, à noite podem cair pancadas de chuva.

Confira como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima: 21°C

Máxima: 35°C

Barueri

Mínima: 21°C

Máxima: 35°C

Carapicuíba

Mínima: 20°C

Máxima: 34°C

*Com informações do Climatempo.