Tempo segue estável no sábado, com sol

O sábado (11) reserva condições climáticas semelhantes às observadas nesta sexta-feira (10). De acordo com as previsões meteorológicas, a região terá um dia de sol com algumas nuvens esparsas e névoa ao amanhecer.

À noite, o céu deverá permanecer com poucas nuvens, mantendo o padrão de estabilidade. As temperaturas não devem registrar grandes oscilações em relação aos valores atuais. Sem previsão de chuva.

Osasco

Mínima: 19°C

Máxima: 32°C

Barueri

Mínima: 18°C

Máxima: 32°C

Carapicuíba

Mínima: 18°C

Máxima: 31°C

*Com informações do Climatempo.