Tenista osasquense de 14 anos vence torneio master de tênis

A tenista osasquense Julia Farias, de 14 anos, disputou o Torneio Master 2023, competição homologada pela Federação Paulista de Tênis, e sagrou-se campeã em sua categoria.

O evento foi realizado no São Bernardo Tênis Clube, em São Bernardo do Campo, e reuniu as 8 melhores tenistas da temporada.

A atleta é uma das contempladas pelo Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

“Foi uma temporada excelente, a atleta vem em uma crescente, após ter vencido o Master do ano passado, ela subiu de categoria e conseguiu manter o nível apresentado, jogando inclusive pela categoria de 18 anos e fazendo bons jogos”, avaliou o técnico Breno Santos.

Julia finalizou a temporada na 3° colocação no ranking estadual da sua categoria, e também figurou no top10 da categoria até 18 anos, aparecendo em 7°.

“Parabéns a Júlia, pelo grande ano de 2023 e por todo o trabalho que a comissão técnica tem feito no desenvolvimento, não só dela, mas de todos os atletas do tênis osasquense”, parabenizou o Secretário de Esporte Rodolfo Cara.