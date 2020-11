Terça-feira (10) terá debate entre candidatos à Prefeitura de Osasco

Na próxima terça-feira (10), às 20h40, será realizado debate entre candidatos a prefeito de Osasco nas eleições municipais de novembro.

Realizado por meio de parceria entre Uol, TVT e Rádio Brasil Atual, o debate tem presenças confirmadas de quatro candidatos: Emidio de Souza (PT), Dr. Lindoso (Republicanos), Marco Souza Dateninha (Solidariedade) e Simony dos Anjos (PSOL).

O debate entre candidatos à Prefeitura de Osasco será transmitido ao vivo por meio do canal do Uol no Youtube, a partir das 20h40 da próxima terça.

