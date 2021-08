Terça-feira (17) tem mutirão de emprego em Carapicuíba com 800 vagas

Na próxima terça-feira (17) será realizado em Carapicuíba um mutirão de emprego com mais de 800 vagas em diversas áreas.

Entre as vagas disponíveis estão: auxiliar de logística, diarista, auxiliar de produção, operador de atendimento, telemarketing ativo de vendas, ajudante de carga e descarga, operador de empilhadeira, analista fiscal, cartazista, mordomo, pintor industrial, retificador, torneiro mecânico, eletricista e confeiteiro.

Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado às 8h no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping), na estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce. As senhas são limitadas.

Serviço

Mutirão de Emprego com mais de 800 vagas em diversas áreas em Carapicuíba

Quando: 17 de agosto, terça-feira, a partir das 8h

Onde: PAT – no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping), na estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce

Levar currículo atualizado e documentos pessoais

