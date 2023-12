Terça-feira tem seleção para 25 vagas de emprego na Raia Drogasil em Taboão da Serra

A rede Raia Drogasil realiza nesta terça-feira (12) um processo seletivo para preencher 25 vagas de emprego em unidades da região de Taboão da Serra. A iniciativa ocorre em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município.

São 15 oportunidades para a função de atendente I, que exige o ensino médio completo, e 10 para operador de loja, para candidatos que tenham o ensino fundamental completo. Não é necessário ter experiência. Além disso, as oportunidades também contemplam pessoas com deficiência.

Todas as vagas são efetivas, para trabalhar em lojas de Taboão da Serra e região, em regime de escala 6×1 e horário a ser definido. O salário oferecido é de R$ 1.701, além dos benefícios de vale transporte, vale alimentação, auxílio médico e odontológico e Participação no Lucros e Resultados (PLR).

A seletiva será feita na sede da Secretaria (Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa), em dois horários: às 09h e às 13h, com distribuição de senhas 30 minutos antes. Os interessados devem comparecer portando documento oficial com foto, comprovante de endereço, carteira de trabalho (física ou digital), currículo atualizado e caneta.