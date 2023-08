Terminam nesta quarta (30) as inscrições para o curso de auxiliar de produção no Senai Carapicuíba

As inscrições para 40 vagas do curso profissionalizante gratuito e com certificação no Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Carapicuíba para auxiliar de produção terminam nesta quarta-feira (30).

publicidade

As aulas serão presenciais e realizadas no Polo Univesp, localizado dentro do Plaza Shopping (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce), com um total de 160 horas de conteúdo.

Os requisitos para se inscrever são: ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo.

publicidade

As inscrições podem ser realizadas pelo link: cursosgratuitosSENAI-prefCarapicuiba.