Terror: Verdade ou Desafio acaba de chegar à Netflix

O filme Verdade ou Desafio, de 2018, chegou à Netflix na sexta-feira (25). O filme é produzido pela companhia Blumhouse, responsável pelos filmes de terror que mais atraíram o público nos últimos anos. Com direção de Jeff Wadlow, a produção tem Lucy Hale, Tyler Posey, Hayden Szeto e Violett Beane no elenco.

O filme conta a história de um grupo de universitários que se arriscam em um perigoso jogo de verdade ou desafio durante uma viagem para o México. Os jovens só não esperavam que os desafios ficaram cada vez mais pesados e que as consequências seriam cada vez mais violentas e mortais.

Outras estreias

Em alusão ao Dia das Bruxas, a Netflix anunciou que o catálogo para o mês de outubro está recheado de filmes de terror e suspense, com destaque para “It: A Coisa”, que chega dia 18. Fora do suspense, uma das produções de destaque é a primeira temporada da série brasileira Bom Dia, Verônica, que chega no dia 1°.