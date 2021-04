Thaís diz que sua amiga Viih Tube não chegará na final do BBB 21: “Sem possibilidade de ganhar”

Após ter sido eliminada do BBB 21 com 82,29% dos votos, Thaís disse à Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (14), que não vê Viih Tube, sua amiga no jogo, como a vencedora da edição.

Mesmo sem assistir a tudo o que aconteceu durante o seu confinamento na casa, a ex-sister acredita que a amiga não chegará na reta final. “Pelo que ouvi, por cima… Ela não está com possibilidade de ganhar”, declarou.

Thaís também comentou sobre a opinião de outros eliminados do BBB 21, como Rodolffo, Sarah, Karol Conká e Arcrebiano, que a viram como “manipulável”. Não me acho influenciável, escutava todo mundo, mas no final tinha minha opinião. Conversávamos sobre voto, mas sempre falava ‘não vou fazer’”.

A goiana comentou também sobre sua trajetória não muito animadora para os telespectadores, que a consideraram como a “maior planta” da edição. A falta de posicionamento de Thaís também foi criticada pelos outros participantes.

“Me posiciono direto a mim, quando cabe posicionar, em algumas questões que todos devem. Na casa eu era pressionada, porque era julgada como planta, para conflitos que eu não concordava que estava no meio. Não ia me posicionar”.

“Era um pedacinho de mim”, diz Viih Tube após eliminação de Thaís

Na casa, Viih Tube caiu no choro após a eliminação da amiga. “Era um pedacinho de mim aqui dentro”, desabafou. “Ai gente, não tô acreditando que ela saiu. E pior que eu imaginava, eu falei com a Juliette, mas eu não queria acreditar. Eu não queria porque eu não consigo. É igual o Nego Di, eu não consigo, eu não conseguia ver ele saindo”, continuou.

A sister foi consolada por outros brothers, dentre eles, Juliette. A paraibana soltou uma frase que repercutiu na web: “Calma, amor. Já já você vai estar com ela”, afirmou Juliette. Alguns internautas do Twitter repercutiram a fala da sister como um “spoiler” das próximas semanas.