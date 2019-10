Theodora Quinlivan é a primeira modelo transexual da Chanel

A indústria da moda está em constante mudança. Os modelos transgêneros continuam a ser utilizados por grandes empresas internacionais. Com a chegada da brasileira Valentina Sampaio ao império dos anjos Victoria’s Secret, Theodora Quinlivan, de 25 anos, é adicionada como imagem da Chanel Beauty.

Embora ela tenha trabalhado para a empresa em ocasiões anteriores e seja frequente nos desfiles da Paris Fashion Week, é a primeira vez que uma top model transexual é a imagem da marca de cosméticos.

“Essa foi uma vitória que fez tudo valer a pena. Eu desfilei por Chanel duas vezes quando ainda estava no armário (ou seja, não tinha revelado minha identidade trans) e quando eu tornei público sabia que iria parar de colaborar com algumas marcas”, revelou Theodora Quinlivan.

Uma vitória para os transgêneros

“Pensei que nunca mais voltaria a trabalhar para a icônica casa Chanel. Mas aqui estou eu, a estrelar uma campanha da Chanel Beauty. Eu sou a primeira pessoa abertamente transgênero a posar para Chanel e estou profundamente orgulhosa de representar minha comunidade. O mundo vai derrubar-te, cuspir-te e dizer-te que não vales a pena. Está na sua mão ter a força para se levantar e seguir em frente. Para lutar. Porque se você se render, você nunca experimentará as lágrimas do triunfo. Graças a todos que tornaram este sonho realidade”, concluiu.

Esta manequim americana nasceu em 22 de junho de 1994 em Boston, Massachusetts, mas agora reside em Nova York. Estudou arte na Walnut Hill School for the Arts e foi descoberta em 2015 por Nicolas Ghesquière, o diretor criativo da Louis Vuitton.

Ela desfilou para designers como Carolina Herrera, Jeremy Scott e Jason Wu. Em 2017, a jovem decidiu dar um passo em frente. Aproveitando seu sucesso profissional, ela publicou uma série de vídeos do Instagram que revelaram que era uma mulher transgênero. Apresentava imagens da sua infância pré-transição e fotografias atuais.

O testemunho de Theodora Quinlivan

“O meu nome é Teddy Quinlivan, tenho 23 anos, sou uma mulher. Fui criada nos subúrbios de Massachusetts, onde frequentei uma escola pública.

Eu sofri muita discriminação e assédio na escola. O lugar onde eu cresci não tinha diversidade, então me tornei um pária para pessoas que viviam confortavelmente em uma vida com o gênero certo”, diz sua mensagem.

O perfil de Teddy Quinlivan está repleto de imagens dela desfilando para empresas como Missoni, Sportmax, Fendi, Max Mara e Versace.

No entanto, sua vida nem sempre foi cor-de-rosa, como ela descreveu em seu texto. “Sempre soube que era uma mulher, nunca me questionei. As pessoas se dirigiam a mim como um menino e usavam pronomes masculinos como ele, mas eu sentia que era algo como meu nome, que me foi imposto sem escolha.

Obviamente, à medida que fui envelhecendo e tomando consciência das normas de gênero estabelecidas, fiz o que pude para cumprir o papel masculino, mesmo sabendo que era a coisa errada a fazer.

Mas eu sabia que expressar-me como me sentia dentro de mim poderia levar a mais assédio e rejeição por parte da minha família. Então eu estava contente por sobreviver”, disse ela.

