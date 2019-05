Thermas da Mata, parque Aquático em Cotia, deve entrar em atividade em junho

A primeira fase do Thermas da Mata, parque aquático no Km 36 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, deve ser inaugurada em junho, com águas quentes nas piscinas e nos ofurôs, a uma temperatura média de 36 graus, além de gazebos privativos para quem prefere uma experiência mais exclusiva. As informações são do portal especializado em parques Hap Fun.

A etapa inicial do projeto também deve contar com palco para apresentações culturais, balneário, cascata com três lados e bar.

O Thermas da Mata ficará no antigo Clube dos Comerciários. São investidos R$ 12 milhões no projeto, inspirado nos parques aquáticos de Olímpia.

Ainda de acordo com o portal Hap Fun, a cada seis meses novas atrações e estruturas serão inauguradas no Thermas da Mata. O projeto terá seis fases, ou seja, a conclusão deve acontecer em três anos.

Quando concluído integralmente, o parque contará com piscina de ondas, rio lento, piscina teen, piscina para bebês, piscina para surf, half pipe, complexo de toboáguas, área infantil, entre outros. O objetivo é tornar-se um dos 12 principais parques do Brasil.