Tiago Abravanel recebe torcida de Silvio Santos para ganhar BBB 22

O nome de Silvio Santos foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (17). O motivo é que o dono do SBT, emissora sediada em Osasco, declarou sua torcida ao neto Tiago Abravanel, um dos participantes do BBB 22, que estreia hoje, na Globo.

publicidade

Em vídeo publicado no Twitter, Silvio Santos manda boas energias ao neto. “Deseja boa sorte para ele”, diz uma mulher, que está gravando. “Boa sorte, Tiago, tomara que você ganhe”, declara o apresentador, sorrindo.

As imagens foram publicadas no perfil de Tiago Abravanel, no Twitter. “Avisa Ludmilla, avisa Bruna, avisa vovô Silvio, avisa geral!!! É hoje”, diz a legenda.

publicidade

Os internautas reagiram à aparição do Homem do Baú: “Não acreditei que o Silvio gravou mesmo [risos]”, escreveu um. “Brasileiro vivendo pra assistir o Tiago ganhar o anjo e receber o vídeo do Silvio Santos no almoço do anjo”, disse outro.

“Vivendo pelo Silvio no almoço do anjo”, escreveu a ex-BBB Lumena. “O maior evento desse BBB vai ser o Tiago ganhando o anjo e o Silvio aparecendo em plena rede globo ‘MA OEEEE’”, brincou outro.

publicidade

Avisa Ludmilla, avisa Bruna, AVISA VOVÔ SILVIO, AVISA GERAAAAAAL!!! É HOJEE 🗣🗣🗣🗣🗣 #TeamAbrava 🧸 pic.twitter.com/j2G84DYRYp — Tiago Abravanel 🧸 (@TiagoAbravanel) January 17, 2022

Participantes do BBB 22

Tiago é um dos 20 participantes desta edição do reality da Globo. Além do neto de Silvo Santos, que está no ‘Camarote’ do BBB 22, estão entre os convidados a cantora Naiara Azevedo, a cantora Linn da Quebrada, o ator Douglas Silva, a influenciadora digital Jade Picon, a atriz e cantora Maria, a influenciadora digital Brunna Gonçalves, o atleta olímpico Paulo André, o surfista Pedro Scooby e o ator Arthur Aguiar.

Já no grupo ‘Pipoca’, formado por pessoas que se inscreveram para participar do reality, estão o bacharel em direito Vinicius, a modelo de designer de unhas Natália, o gerente comercial Rodrigo, a modelo Bárbara, o engenheiro Lucas, a modelo Eslovênia, o empresário Eliezer, a bióloga Jessilane, o ator Luciano e a médica Laís.